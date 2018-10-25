В Хабаровском крае предотвращен теракт

По подозрению в терроризме задержан житель Николаевска-на-Амуре. Он готовился взорвать один из социальных объектов города. Террористы его завербовали во время отбывания срока за другие преступления.

Во время отбывания наказания за разбой мужчина принял ислам. Следственные органы полагают, что именно в то время он также был завербован террористической организацией. Сейчас проверяются время все связи подозреваемого, сообщает "Интерфакс".

Взрывное устройство, которое планировалось использовать для совершения теракта, было обнаружено в заброшенном здании.

По словам источника в правоохранительных органах края, факт пресечения теракта произошел еще в 2017 году.

