Отозвана лицензия у екатеринбургского "Уралтрансбанка"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у екатеринбургского "Уралтрансбанка". По величине активов организация занимала 196-е место в банковской системе РФ.

Банк постоянно занижал величину кредитного риска, а проведенная в прошлом году оценка выявила большое снижение капитала кредитной организации и несоблюдение обязательных нормативов. " Уралтрансбанк" разработал план по улучшению финансового положения, однако не реализовал его ключевые мероприятия.

В отношении этого банка применялись меры, но так как они не возымели действие, лицензия была отозвана. Сейчас назначена временная администрация.

"Уралтрансбанк" открыт в 1990 году, имеет филиал и 45 отделений в городах Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает ТАСС.