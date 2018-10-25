Зима смертельно опасна для сердечников

Холод повышает риск сердечных приступов. К такому выводу пришли шведские ученые.

Они изучили данные 274 тысяч граждан Швеции в возрасте от 50 до 89 лет, у которых в 1998-2013 годах выявили инфаркт миокарда. Выяснилось, что, когда температура воздуха опускалась ниже нуля градусов, сердечный приступ возникал на 10 процентов чаще. Особенно это касается больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (наиболее опасной разновидностью этой болезни).

По мнению исследователей, основным фактором оказался именно морозная погода, передает РИА Новости. Они объясняют это тем, что при понижении температуры сосуды сужаются, из-за этого в сердце поступает меньше кислорода. Кроме того, во время холодов люди чаще болеют ОРВИ, которые могут дать осложнения на сердце.