Банк "Союзный" лишился лицензии

Банк России отозвал лицензию у московского банка "Союзный".

Банк предоставлял кредиты и банковские гарантии юридическим лицам. При этом надзорный орган регулярно выявлял недооценку кредитного риска.

Кроме того, банк неоднократно был замечен в осуществлении сомнительных транзитных операций. Несмотря на проведенную регулятором работу, объем таких операций не снижался. Также "Союзный" проводил высокорисковые операции клиентов. К банку неоднократно применялись меры воздействия.

Банк занимал 239-е место в банковской системе РФ и являлся участником системы страхования вкладов.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского "Уралтрансбанка". По данным регулятора, банк постоянно занижал величину кредитного риска.