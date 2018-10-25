НХЛ. Шайба Кучерова принесла победу "Тампе" в матче с "Колорадо"

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. "Тампа-Бэй Лайтнинг" на чужом льду обыграла "Колорадо Эвеланш" со счетом 1:0 Российский форвард молний Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой.

Гол россиянина стал для него 150-м в заокеанской карьере и победным в матче, по итогам которого он был признан первой звездой. Отметим удачную игру российских вратарей обеих команд, которые стали второй и третьей звездами встречи. Голкипер гостей Андрей Василевский сделала шатаут, отразив все 23 броска. На счету вратаря "Колорадо" Семена Варламова также 23 сейва.

В других матчах игрового дня "Вегас Голден Найтс" на своем льду уступили "Ванкувер Кэнакс" по буллитам со счетом 2:3. "Торонто Мэйпл Лифс" на выезде оказался сильнее "Виннипег Джетс" со счетом 4:2, российский защитник гостей Никита Зайцев сделал результативную передачу. Гол Евгения Дадонова помог "Флорида Пэнтерз" одержать победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме со счетом 3:2.