Наводнение на Кубани: погибли 2 человека, один пропал без вести

В Туапсинском районе Краснодарского края в результате наводнения погибли 2 человека. Об этом сообщил глава района Анатолий Русин. Кроме того, два человека пострадали и еще один пропал без вести. Все погибшие – жители Туапсинского района.

Информацию о погибших ТАСС подтвердили в медицинских службах региона. По их данным, в зоне подтопления были обнаружены тела двух человек. Причины их смерти устанавливаются. Еще трое пострадали.

В результате циклона и сильных дождей оказались частично затоплены 19 поселков в Туапсинском районе и еще 6 в Апшеронском районе. Эвакуированы более 360 человек.

Проливной дождь шел почти сутки. Итог — размытые селем дороги, автомобильные мосты, прерванное железнодорожное сообщение, перебои с электричеством и водоснабжением.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что на трассе дороги Джубга – Сочи произошел обвал грунта глубиной 7 метров, шириной 10 метров, длиной 20 метров. Движение по федеральной трассе полностью парализовано. Проезд планируется восстановить за двое суток.

Как сообщает "Россия 24", пик шторма еще не пройден. Сейчас циклон хозяйничает в районе Большого Сочи. Отдыхающих и жителей попросили воздержаться от поездок в горы и посещения диких пляжей. Водителям рекомендуют не парковаться у деревьев и рекламных баннеров.