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25 октября 201809:20

Юрий Семин: "Локомотив" сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

fclm.ru

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин прокомментировал поражение команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Железнодорожники 24 октября на своем поле проиграл португальскому "Порту" со счетом 1:3​​​.

"Локомотив" проиграл все три матча в группе и сейчас занимает последнее место в таблице, не имея в активе ни одного очка. "Порту" с семью баллам и вышел в единоличные лидеры квартета "D".

"Еще есть три тура, с девятью очками всегда можно занять второе место, — сказал Семин, которого цитирует РИА Новости. — Хочу поздравить соперника с заслуженной победой, хочу поздравить их президента, которого хорошо знаю, и пожелать ему удачи. "Порту" — лучшая команда в нашей группе".

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