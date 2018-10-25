Александр Осипов назначен врио губернатора Забайкалья

Президент России Владимир Путин назначил Александра Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края.

Глава государства встретился с Осиповым накануне вечером и сообщил о своем решении. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее главой Забайкалья была Наталья Жданова. Она стала губернатором в феврале 2016 года, ее полномочия должны были закончиться в 2021 году. Однако 11 октября Жданова подала в отставку по собственному желанию.

До сих пор Александр Осипов был членом Совета директоров "РусГидро", а также занимал должность первого заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, сообщает "Россия 24".

Александру Осипову 49 лет. У него несколько высших образований. С 1991 по 1995 год он работал в Федеральной налоговой службе Российской Федерации.

С 2001 по 2009 год Осипов был финансовым директор целого ряда российских холдингов: деревообрабатывающего холдинга United Panel Group, регионального энергохолдинга РАО "ЕЭС", теплоэлектроэнергетического холдинга группы "ИТЕРА".

C 2009 года – вице-президент, председатель Экспертного совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". С 2010 года – председатель Совета директоров независимой энергосбытовой компании "Энергосбережение". С 2012 года Осипов является членом совета директоров ряда энергетических компаний. Участвовал в успешной реализации инвестиционных проектов по созданию и реконструкции промышленных производств, создании электросетевой инфраструктуры.