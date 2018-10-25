Госдума разрешила депутатам добровольно отказываться от пенсий

Государственная дума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, позволяющий парламентариям добровольно отказываться от доплат к пенсиям.

Для этого нужно будет написать заявление на имя министра труда и социальной защиты​​​. В случае добровольного отказа депутата от ежемесячной доплаты к пенсии такая доплата повторно не устанавливаться не будет, уточняет "Интерфакс".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что многие депутаты имеют такие доходы, которые позволяют им жить не только на зарплату. По его мнению, было бы правильно, чтобы они отказались от депутатской пенсии.

Летом Госдума раскрыла размер зарплаты депутата: 388 тысяч рублей в месяц (или 338 тысяч рублей "на руки" после уплаты подоходного налога). Пенсии варьируются: 46,6 тысячи рублей (при исполнении обязанностей от 5 до 10 лет) и 63,5 тысячи рублей получает те, кто проработал в парламенте более 10 лет. Тот, кто был депутатом меньше 5 лет, депутатскую пенсию не получит. Также ее лишаются депутаты, осужденные за совершение преступлений.

Недавно депутат Госдумы от фракции КПРФ Вера Ганзя пожаловалась, что ей не хватает ее зарплаты в 380 тысяч рублей. По ее словам, после оплаты представительских расходов у нее "от этой зарплаты не остается ничего".