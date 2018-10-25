Американские военные по ошибке сбросили "Хамви" над жилым районом

Досадный инцидент произошел в ночь на 24 октября во время испытания новой техники ВВС США — экипаж транспортного самолета C-17 Globemaster случайно сбросил бронеавтомобиль Humvee над жилым районом, сообщает Military.com. Камеры проследили за приземлением тяжелой машины.

В Северной Каролине тестировали новую платформу для десантирования тяжелой техники. Предполагалось, что водруженный на нее Humvee приземлиться в районе Форта-Брэгг, но по факту его отправили в полет почти на полторы минуты раньше, когда самолет находился над фермерскими хозяйствами. В итоге бронеавтомобиль оказался посреди поля примерно в полутора километрах от той точки, где его ждали.

Ни люди, ни сельскохозяйственная техника, как уточнили военные, не пострадали. Начато расследование инцидента, притом что разработчики признали, что все системы, в том числе и новая платформа, отработали штатно.

Это не первый случай ошибочного сброса боевой техники. Самым известным стало ЧП на учениях в Германии в 2016 году, когда сержант Джон Скиппер отправил в полет три Humvee, предварительно перерезав стропы парашютов.