Батурина второй год подряд названа журналом Forbes богатейшей женщиной России

Русскоязычная версия журнала Forbes составила традиционный рейтинг богатейших женщин России.

Второй год подряд его возглавляет Елена Батурина — президент девелоперской компании "Интеко", супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Ее состояние журнал оценил в 1,2 миллиарда долларов США.

Дамы на второй и третьей строчке списка поменялись местами. Если в прошлом году гендиректор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук занимала третью позицию, то в этом году с состоянием 600 миллионов долларов США она переместилась на второе место.

Со второй строчки в прошлом году на третью в этом переместилась Елена Рыболовлева – экс-супруга миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева, хотя ее состояние издание также оценило в 600 миллионов долларов.

В десятку богатейших женщин России также вошли основной владелец авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус" (группа компаний S7) Наталия Филева, член совета директоров "Прогресс Капитала" и бывший акционер завода "Лебедянский" Ольга Белявцева, совладелица "Группы Черкизово" Лидия Михайлова, совладелица девелоперской компании TPS Real Estate Лилия Ротенберг , член правления и директор юридического департамента компании "Новатэк" Татьяна Кузнецова, владелица пакета акций "Фосагро" Евгения Гурьева и совладелица агропромышленного холдинга "Содружество" Наталья Луценко.