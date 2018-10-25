Противостояние священников и полицейских около храма Гроба Господня попало на видео

В минувшую среду, 24 октября, в Иерусалиме священники Коптской православной церкви отказались впускать на принадлежавшую им часть территории храма Гроба Господня представителей управления древностей Израиля.

Это управление занимается в храме реставрацией, восстановлением и ремонтом. Рабочие вызвали полицию, и сотрудники органов правопорядка решили "эвакуировать" священников из занимаемых ими помещений.

Завязалась потасовка. Отдельные святые отцы оказали ожесточенное сопротивление, и полицейские были вынуждены их скрутить и надеть на представителей духовенства наручники.

В настоящее время священники жалуются на жестокое с ними обращение и собираются опротестовать действия полиции и управления древностей Израиля в рамках правового поля. Между тем, реставрационные и ремонтные работы в храме Гроба Господня начались.