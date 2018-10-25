"Американские горки": потоки воды размыли опоры железнодорожного моста в Сочи

Железнодорожный и автомобильный мосты в поселке Макопсе в Лазаревском районе Сочи оказались серьезно повреждены бурными потоками воды. Движение поездов и машин на этом направление в настоящий момент заблокировано. Очевидцы сняли на видео последствия разгула стихии.

На кадрах видно, что вода размыла грунт у опор моста, в результате железнодорожное полотно пошло волной. Схожую картину наблюдали жители хутора Греческого в Туапсинском районе, где полотно превратилось в затопленные американские горки.

На данный момент известно о 25 задержанных поездах, пассажирам доставляют еду и воду спасатели.

"Я купила билет из Сальска в Сочи, уже три раза звонила в справочную, говорят, что уже задержка поездов более чем на четыре часа. И поезда, идущие из Челябинска и других городов, могут отменить. Пока все не наладят", — написала пользователь Ольга.

На трассе Джубга — Сочи произошел обвал грунта глубиной 7 метров, движение по этом отрезке полностью парализовано.

Жертвами обрушившейся на Кубань в среду утром стихии стали двое жителей села Кривенковского — женщина 1947 года рождения и мужчина 1936 года, еще один человек числится пропавшим без вести. В Туапсе введен режим чрезвычайной ситуации, а сам циклон переместился в район Сочи.