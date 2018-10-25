В судьбе Александра Пашутина переплелись театр, любовь и военное дело

Александр Пашутин, известность которому принесли роли в фильмах "Хождение по мукам", "Плюмбум, или Опасная игра", "Небеса обетованные", "Премия" и многим другим, еще в юном возрасте и по собственной инициативе пошел в Суворовское училище, но в итоге именно там "заболел" любовью к театру.

В училище был драмкружок, куда ходил суворовец Пашутин, а потом отправился в студию при Театре Станиславского в Москве.

Правда, приходилось "крутиться": и работать, и учиться в школе рабочей молодежи, и посещать занятия в студии при Театре Станиславского, но в итоге Пашутин добился своего – стал известным актером.

А вот до семейного счастья удалось Пашутину добраться не сразу. С первой женой они прожили всего полтора года, со второй — актрисой областного театра прожили вместе 7 лет.

В этом союзе родилась дочь Маша, но брак все-таки распался. Депрессии по этому поводу, признается актер, у него не было. Расстраивало только то, что он не может читать дочке книжки на ночь.

Потом Пашутин долгие 13 лет жил с мамой, но в 1990 году в театр Ермоловой, где работал актер, на должность администратора пришла Любовь. Пашутин признался, что влюбился уже через час после того, как ее увидел.

С тех пор они вместе, хотя поженились они не сразу – Любовь на момент встречи с Пашутиным была замужем, у нее подрастала дочь, и ее родные очень тяжело пережили распад семьи.

Когда Пашутин понял, что Любовь – его судьба, почему ее убеждали, что Александр на ней никогда не женится? У кого он ее "увел", и как к новой жене отнеслась мама актера? Об этом – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".