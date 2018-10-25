Намучились, но смеются: больные раком Рыбин и Сенчукова записали видео
Солист группы "Дюна" Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова, которые больны раком, записали видеообращение к поклонникам из Италии. Сюда они приехали, чтобы отметить день рождения Натальи.
Рыбин и Сенчукова поблагодарили всех за поддержку и добрые слова. "Если честно, мы с Натальей намучились, но посчитали нужным обо всем вам рассказать", — говорит Рыбин.
Чуть позже в "Инстаграме" Сенчуковой появилось еще одно их совместное видео – уже от подножья Пизанской башни. "После наших всех невзгод мы решили отдохнуть", – сообщает музыкант довольно бодрым тоном.
Несколько дней назад поклонники Рыбина и Сенчуковой узнали, что они вдвоем уже несколько лет борются с раком кожи. Не исключено, что он мог стать следствием их любви к загару. Медики считают, что рак кожи может носить инфекционный характер.
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