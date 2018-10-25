Генпрокурор Саудовской Аравии: убийство Хашогги было умышленным

Убийство журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле было преднамеренным. Об этом заявил генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб. Прокуратура продолжает расследование дела.

Журналист Washington Post Джамаль Хашогги, активно критиковавший Эр-Рияд, 2 октября пришел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, и с тех пор его никто не видел. Изначально саудовские власти заявили, что он покинул посольство. Однако позже признали, что он погиб в результате драки.

Под следствием находятся 18 подданных Саудовской Аравии, их имена не раскрываются. Сына Хашогги принял король и кронпринц Саудовской Аравии. Они пообещали, что все виновные в гибели журналиста будут наказаны.

Турецкая полиция считает, что Хашогги пытали, а затем стали расчленять живьем. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Хашогги было тщательно спланировано, напоминает "Интерфакс". Накануне Эр-Рияд дал разрешение следователям на осмотр колодца.