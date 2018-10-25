Момент ДТП в Пензе с участием маршрутки и полицейской машины попал на видео

В Пензе произошло массовое ДТП, когда полицейская машина, двигаясь с проблесковыми маячками, последовательно задела маршрутку и две припаркованные легковушки, а затем снесла столб. В свою очередь, микроавтобус с пассажирами столкнулся с автомобилем и остановился на перекрестке.

По предварительной информации виновником аварии, вероятно, стал водитель маршрутки, поскольку он не пропустил полицейский автомобиль с включенными спецсигналами.

В ДТП пострадали два пассажира "ГАЗели". Одному из них — 22-летнему жителю Пензы — помощь была оказана на месте. Второго пострадавшего, 35-летнюю женщину, травмированную при аварии, госпитализировали.