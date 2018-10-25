Слушание по делу Нурмагомедова и Макгрегора состоится 10 декабря

Атлетическая комиссия Невады определилась с датой слушания по делу бойцов смешанного стиля россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Оно состоится 10 декабря.

Как сообщает "Спорт-экспресс", комиссия обязала обоих спортсменов лично присутствовать на слушании. Напомним, ранее они были временно отстранены до этих слушаний из-за потасовки, которая возникла после поединка UFC 229 в Лас-Вегасе.