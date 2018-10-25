Российские генетики создали мышей без аллергии

Исследователи из Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук с помощью технологии редактирования генов получили мышей, которые абсолютно не страдают аллергией.

Как это часто бывает, открытие было сделано случайно: изначально эксперимент преследовал абсолютно другую цель.

Учёные поясняют в пресс-релизе, что изменяли ДНК грызунов в участке генома, который часто трансформируется при онкологических заболеваниях. Они хотели узнать, что происходит с тремя конкретными генами: как они регулируются, как меняется их активность и почему это приводит к образованию опухоли.

Но в результате произошла незапланированная модификация. Она привела к тому, что у мышей исчезли тучные клетки (также известные как мастоциты). Это один из типов белых клеток крови.

Тучные клетки являются частью иммунной системы и участвуют в формировании ответной реакции организма на аллерген. Впрочем, у них есть и другие функции, например, они участвуют в процессах залечивания ран, помогают бороться с заболеваниями, вызванными паразитическими червями (гельминтами).

Специалисты отмечают, что это внезапное открытие имеет большую ценность: созданные ими животные помогут изучить неизвестные ранее механизмы развития аллергии.

"Этих мышей можно "тиражировать", модификация в геноме зафиксировалась и передаётся следующим поколениям. В более отдалённой перспективе это может помочь найти лекарство от аллергии", – рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории генетики развития ФИЦ ИЦиГ СО РАН, кандидат биологических наук Нариман Баттулин.

По мнению его команды, вероятнее всего, что у генной трансформации, которая произошла с грызунами, есть побочные эффекты, ведь в любом живом организме нет "ненужных" клеток, которые можно уничтожить без последствий.

"Пока мы никаких дополнительных изменений не видим, – говорит учёный. – Для лучшего понимания этого нужны дальнейшие эксперименты. Мы будем заниматься изучением мышек без аллергии следующие три года".

Впрочем, как уточнили исследователи, внешние изменения у мышей уже проявились. Зверьки без тучных клеток – чёрные с белым животиком.

"Дело в том, что меланоциты – клетки, которые обеспечивают пигментацию кожи, – в норме начинают расселяться со спины, когда эмбрион развивается, и к концу развития животные становятся полностью чёрными. У полученных нами мышек мелатоциты не успевают полностью покрыть шкурку, и остаётся белая полоска", – пояснил Нариман Баттулин.

Авторы исследования заключают, что технологии геномного редактирования, которые позволяют прицельно менять в геноме одни последовательности ДНК на другие, в настоящее время активно внедряются в научную практику. Это очень важно, ведь зачастую те или иные мутации, существующие в организме, могут спровоцировать развитие различных заболеваний. Чтобы понять, почему так происходит и как можно лечить недуги, нужно моделировать их на животных или на клеточных культурах.

Кстати, ранее российские учёные продемонстрировали работу технологии редактирования генома CRISPR при помощи 3D-анимации с реальными молекулярными структурами.

Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как генная модификация привела к созданию безопасных для аллергиков цветов.