Тема:
Мозг человека и животных 1 час назад
Как стресс сказывается на человеке "в самом соку"
Учёные из Научного центра здоровья при Техасском университете в Сан-Антонио обнаружили связь между повышенным уровнем гормона стресса кортизола и нарушением памяти у людей среднего возраста. Как показало исследование, длительный стресс даже в возрасте 40-50 лет может привести к снижению когнитивных навыков, связанных, например, с запоминанием.
Авторы работы пригласили принять участие в исследовании более 2000 здоровых человек, средний возраст которых составил около 48 лет. Важно отметить, что у всех испытуемых не было признаков деменции (приобретённого слабоумия).
В самом начале работы испытуемые прошли когнитивное тестирование и выполнили ряд заданий на память, рассуждение, внимание и зрительное восприятие. Спустя примерно восемь лет участники прошли такие же тесты снова.
Кроме того, учёные провели МРТ-сканирование головного мозга испытуемых (для измерения общего объёма мозга) и взяли у них образцы крови (чтобы определить содержание кортизола).
Напомним, что известный гормон стресса кортизол производится организмом, чтобы помочь ему отрегулировать метаболизм, уровень сахара в крови и иммунную реакцию на негативные события.
Специалисты приняли во внимание возраст, пол, образ жизни, вредные привычки (курение), индекс массы тела людей. После получения всей информации учёные разделили участников на три категории: с высоким, среднем и низким уровнем кортизола.
Оказалось, что люди с высоким содержанием гормона стресса хуже других справились с тестами на память и другими заданиями.
"Кортизол влияет на множество различных функций, поэтому важно тщательно изучить, как высокие уровни гормона могут повлиять на мозг", — говорит ведущий автор исследования Джастин Эчоуффо-Тчеуги (Justin B. Echouffo-Tcheugui).
Более ранние исследования уже изучали кортизол и память, напоминает учёный. "Мы же считаем, что наша крупная работа является первым исследованием, в котором изучались данные людей среднего возраста, их уровень кортизола, объём мозга, память и мыслительные навыки", — говорит Эчоуффо-Тчеуги.
Сравнивая данные людей с высоким и низким уровнями кортизола, учёные предположили, что высокий уровень гормона стресса может быть связан с ухудшением памяти и визуального восприятия.
Кроме того, учёные немало удивились, изучив корреляцию уровня кортизола и объёма мозга. Они нашли статистически значимую ассоциацию между высоким уровнем кортизола и уменьшением объёма мозга. Ещё более странным оказался тот факт, что эта корреляция наблюдалась в основном у женщин, а не у мужчин.
Тем не менее нужно отметить, что перед нами классический пример наблюдательного исследования. Иными словами, авторы работы не пишут о причинно-следственной связи, они обнаружили лишь корреляцию. Учёные говорят, что пока у нет данных о том, что одно приводит к другому, в этом ещё предстоит разобраться в последующих работах.
Добавим, что более ранние работы показали, что постоянный стресс может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и желудочно-кишечных проблем.
По мнению авторов работы, важно, чтобы медики консультировали людей с высоким уровнем кортизола на предмет способов снижения стресса.
Более подробно о результатах исследования учёные рассказали в статье, вышедшей в научном издании Neurology.
К слову, ранее учёные посоветовали удалить из своей жизни Facebook, чтобы снизить стресс. Психологи же сообщили, что кукла вуду начальника поможет снять стресс лучше денежной премии.
Впрочем, есть у стресса и положительные стороны: например, он помогает людям лучше воспринимать плохие новости.
Ранее по теме
-
Устройство, стимулирующее мозг, улучшило память людей1 сутки назад
-
Нейробиологи определили, как человеческий мозг развил высокие интеллектуальные способности5 суток назад
-
Эффект "честного плацебо": почему пациенты чувствуют улучшение, зная, что принимают пустышки13 суток назад
-
Увидеть то, чего нет: учёные разобрались, как мозг формирует иллюзии14 суток назад
-
Исследователи нашли вескую причину не пренебрегать дневным сном16 суток назад
-
Создан шрифт, который поможет лучше запомнить прочитанный текст19 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Наводнение на Кубани: есть жертвы
- В Госдуме предложили блокировать сайты знакомств
- Руководить Забайкальем стал Осипов
- Посылки с бомбами рассылают политикам в США
- Челябинск объят запахом навоза
Самое читаемое
-
Любовь под стук колес: пару судят за секс в метро. Видео
- Врач намеренно заразил смертельным вирусом 700 человек
- Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом живой
- Нашлась мать брошенного в Подмосковье малыша: она просто была в гостях
- Секс на завтрак: Иглесиас рассказал о жизни с Курниковой
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Гидрометцентр рассказал, когда стоит "переобуваться"
- Преемник Skoda Rapid: первые фото и новые подробности
- Kia подняла цены на семь моделей в России
- В России начат прием заказов на новый Audi A6 (есть цены)
Экономика
-
АКРА: США введут санкции к госдолгу РФ в ноябре
- Канадский кошмар: стоимость нефти обвалилась до $20 за баррель
- Искусственный интеллект: работа с данными не будет прежней
- Как выжить на рынке кредитов МСП? Рецепт от специалистов
- 8 стран с крупнейшими запасами урана
- Генпрокуратура получит полномочия по поиску иностранных счетов чиновников
- Глава Apple: компании используют персональные данные пользователей как оружие против них
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
5 фактов о психопатах, которые должен знать каждый
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Страшнее, чем в ужастиках: кто такие люди-тени и откуда они появляются
- Есть вопрос: как кофе влияет на состояние кожи
- Папаверин решил главную проблему лучевой терапии рака
Вести в 20.00
-
Россия ответит на выход США из ДРСМД быстро и эффективно
- Потоки воды в Туапсе сметают все на своем пути
- Российские болельщики пострадали в римском метро
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Задержана мать маленького ребенка, оставленного в Щелкове
- С "барического дна" москвичи смогут увидеть "жизнерадостную" Луну
- Снос Ховринской больницы в Москве обещают завершить досрочно
- Москвичей приглашают поучаствовать в донорском марафоне
- В Москве открылась выставка личных фотографий и писем Святослава Рихтера
Вести.Стиль
-
Как ухаживать за кожей в осенне-зимний период
- От откровенных съемок до анорексии: 5 историй самых успешных моделей plus size
- Модный практикум: как стильно выглядеть в паре?
- Что носить этой зимой? 10 самых модных шуб из цветного меха
- Магия утра: 5 шагов к бодрости, которые работают
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
- Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
- В Китае испытан самый большой в мире беспилотный транспортный самолёт
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"