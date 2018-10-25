ОКР и МОК договорились о практических шагах по борьбе с допингом

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал подписание соглашения ОКР с Олимпийской солидарностью Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийским советом Азии (ОСА), которое состоялось 25 октября в Москве.

"Наши усилия по пропаганде чистого спорта не остаются незамеченными, — заявил Поздняков, которого цитирует ТАСС. — Наши коллеги прибыли сюда для подписания документов, в которых мы договорились о практических шагах по проведению политики нулевой толерантности к допингу и обучению наших спортсменов и специалистов в этой области. Подписание Олимпийской солидарности очень знаковое".

Отметим, что в рамках подписанных соглашений будет реализовано несколько совместных проектов. Один из них — Форум юных олимпийцев, который будет проходить традиционно 1 июня в День защиты детей.