Поставка "Триумфов" в Турцию. Новые подробности

Россия действительно планирует развернуть в Турции первый полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" в октябре, как ранее и заявлял министр национальной безопасности Республики Хулуси Акар. Также в марте-мае 2019 года командный пункт полка и боевые машины двух дивизионов ЗРК привезут на полигон Капустин Яр. Там их протестируют и наладят после чего уже отправят заказчику, рассказала агентству ТАСС военно-дипломатический источник.

Собеседник уточнил, что сроки очень жесткие, так как одновременно нужно готовить вторую партию ЗРК, заказанную Китаем. Кроме того, на турецкие С-400 не будут ставить систему "свой-чужой", так как их оснастят оборудованием стандарта НАТО.

Что касается подготовки расчетов ЗРК, то в сентябре-октябре 2019 года турецкие вооруженные силы пришлют около 100 военнослужащих. Они будут учиться примерно 5 месяцев в центре Министерства обороны РФ, который находится в Гатчине. Обычно офицерам нужно 3 месяца, чтобы освоить новую зенитную ракетную систему, отметил источник. Однако С-400 очень сложный комплекс, поэтому время подготовки увеличили на 2 месяца.

C-400 "Триумф" – самый современный российский комплекс ПВО средней и большой дальности. Он способен перехватить практически любую воздушную цель на расстоянии до 250 километров. Будь то небольшой беспилотник или полноценный истребитель. Аналогичные ЗРК уже купил Китай и планирует приобрести Индия.