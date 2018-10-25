Russian Fashion Week: фильтровать не модно
Понедельник начинается в субботу, а весна — осенью. Так, по крайней мере, устроен мир моды. С 23 по 28 октября 2018 года на главном подиуме страны в Гостином дворе известные российские кутюрье и талантливые молодые дизайнеры представляют свои коллекции весна/лето 2019.
Лозунг недели моды – "Без фильтров"
Основой концепции осенней Недели моды в Москве стал тренд на естественность – сегодня именитые кутюрье и молодые дизайнеры не боятся выходить за рамки подиумов, добавляя в свои коллекции урбанистические образы улиц. "Без фильтров" — именно так звучит тема Moscow Fashion Week.
Несмотря на смелое решение объединить уличную и высокую моду на одной площадке, организаторы не забывают о многолетней истории главного fashion события Москвы. Неделя российской моды по традиции началась с показа Валентина Юдашкина. Имя маэстро моды уже много лет является неотъемлемой частью дня открытия. Визитная карточка кутюрье — вечерние платья.
Валентин Юдашкин соединил несоединимое
Но каждый сезон дизайнер обращался к новой теме: супрематизм, минимализм, спорт-шик. Главные тренды предстоящей весны Дом моды Valentin Yudashkin представил на подиуме Гостиного двора. И это соединение настроения французской романтики со сдержанностью японского кроя, смесь двух культур, кроя и материалов. Валентина Юдашкина на создание новой коллекции pret-a-porter вхохновило очарование и изящество садовых цветов: все наряды были словно усыпаны цветами, чьи лепестки напоминают порхающих мотыльков.
Оценить коллекцию первыми смогли звездные друзья кутюрье – Алла Пугачева, певица Валерия и Иосиф Пригожин, Татьяна Михалкова, Зара, Владимир Винокур и Нелли Кобзон.
Полноразмерный показ мод
В рамках сорокового сезона Недели моды в Москве свои коллекции также планируют презентовать Виктория Андреянова, Светлана Евстигнеева, Djemal Makhmudov, Карина Химчинская, Лиза Романюк, Гера Скандал, Елена Теплицкая, Сергей Сысоев, Илья Шиян и многие другие.
Бренд La Redoute традиционно представляет на Неделе женскую коллекцию plus size. При этом модели продемонстрировали не только повседневную одежду для полных, но и нижнее белье.
Дефиле моделей с пышными формами является еще одним доказательством того, что fashion-индустрия сегодня стремительно избавляется от стереотипов.
Такой перфоманс подтверждает концепцию как французского бренда, так и всей Недели моды в Москве: дизайнеры задумываются не только о красоте своих вещей, но и о комфорте тех, для кого они предназначены.
Мода для цветов жизни
24 октября взрослые уступили подиумы детям — весенние принты и главные цвета летнего сезона 2019 в Гостином Дворе представляли самые маленькие модели. KIDS Day – уникальное нововведение в формат показов Prêt-à-porter.
Особый интерес индустрии к детской моде способствовал динамичному развитию детских коллекций, как дизайнерских, так и промышленных марок. На подиум для показа коллекции DNK RUSSIA вместе с детьми вышли и мамы юных моделей. Например, Мария Погребняк вышла на подиум сразу с сыновьями, а Анна Хилькевич – с почти трехлетней дочкой Ариадной. Для Ариадны это был первый большой дебют на подиуме.
Во второй день недели свои коллекции представили Alena Nega и Anastasiya Kushugova.
Осенью на Неделе моды в Москве свои новые коллекции также представляют Stilnyashka, Pure Soul, L’Enfant Royal, Юлия Асютина, Alisia Fiori, Polina Golub & Pablovsky и многие другие.
А закрывают неделю моды 28 октября Svetlana Evstigneeva, Terplirskaya Design, Black Star Wear X Artem Krivda, а также Maria Shosheva и Shiyn.
Добро пожаловать в мир гламурных женщин с фосфорицирующими ногтями в блестящих платьях. Вести.Ru представит лучшее с показов Russian Fashion Week. Следите за нашей фотолентой.
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