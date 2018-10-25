Пьяный водитель ездил на глазах у полицейских и отчаянно на них ругался. Видео

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео с "подвигами" жителя Саратовской области. Инцидент произошел почти полтора месяца назад, и к настоящему времени нарушитель был признан виновным и осужден на 1 год и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Жители поселка Красный Текстильщик 11 сентября текущего года обратились в полицию с сообщением, что в одной из квартир громкая компания нарушает общественный порядок. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили около подъезда нетрезвого мужчину, севшего за руль легкового автомобиля.

Нарушитель отказался выходить из машины, завел ее и, от всей души ругаясь на стражей закона, отправился кататься по жилому району. Полицейские попытались его задержать, однако это не сразу им удалось, поскольку мужчина оказал ожесточенное сопротивление, и в какой-то момент даже умудрился пересесть за руль патрульной машины.

Нарушителем оказался судимый ранее 32-летний житель Саратовской области Алексей Подгузков. Во время расследования и на суде мужчина полностью признал свою вину.