Европарламент грозит России новыми санкциями за "эскалацию" ситуации на Азове

Евросоюз может усилить санкции против России в случае эскалации ситуации в Азовском море. Соответствующую резолюцию принял Европарламент. Кроме того, исполнительным органам Евросоюза предлагается предусмотреть возможность создания поста "спецпосланника по Крыму и Донбассу".

Ранее ЕС ввел санкции из-за строительства Крымского моста. Под них попали "Стройгазмонтаж-Мост", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест" и другие компании. Их активы в ЕС заморожены, а физическим и юридическим лицам, зарегистрированных в Евросоюзе, запрещено предоставлять им какие-либо средства.

Ситуация в Азовском море обострилась весной этого года, когда Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма. В августе в Херсоне был задержан "Механик Погодин".

Москва расценила действия Киева как морской терроризм и усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря, передает РИА Новости. Тогда Украина обвинила российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Кроме того, киевские власти собираются усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.