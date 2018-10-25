Костин: дедолларизация - это не платформу поменять на шпильки

Дедолларизация — длительный и трудоемкий процесс, но ситуация, когда люди пересчитывают все в доллары, не совсем нормальна, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Это не мода, о которой мы сейчас поговорим, и все начнут носить рубли, такого не произойдет. Это не платформу поменять на шпильки. Это другая вещь — долгосрочная, трудная работа", — пояснил Костин в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом он напомнил, что для финансовой безопасности страны уже много сделано, и переход на расчет со многими нашими контрагентами в рублях и национальных валютах мог бы стать дальнейшим шагом.

"Мы должны вытеснить доллары из тех областей, которые они занимают не по праву", — подчеркнул глава ВТБ.

В начале октября план по дедолларизации российской экономики, подготовленный Минфином, Минэкономразвития и Центробанком, был внесен в правительство. В документе содержатся меры поощрительные меры для компаний, использующих рублевые расчеты, например, ускоренный возврат НДС.