В ресторан Де Ниро прислали бомбу

Неизвестные прислали посылку с самодельным взрывным устройством в нью-йоркский ресторан актера Роберта Де Ниро Tribeca Grill. Ранее аналогичные бандероли получили Джордж Сорос, чета Клинтонов и Барак Обама, сообщает Independent.

Подозрительная посылка была доставлена в здание в нью-йоркском районе Трибека, где расположен ресторан Де Ниро. Полиция оперативно среагировала на вызов и конфисковала опасную коробку.

Ранее журналисты предположили, что неизвестный или группа лиц рассылают опасные посылки противникам Трампа и представителям Демократической партии.

Роберт Де Ниро славится своей критикой нынешнего президента США. В 2016 году он даже пообещал ударить миллиардера по лицу, но потом заявил, что не может этого сделать, так как Трамп теперь президент, и эту должность необходимо уважать.

Robert De Niro's hatred for Trump is one of the funniest things in the world 😂😂😂



(Shoutout Australia for not censoring curse words on television)pic.twitter.com/pTla4xXeVM — Robbie Fox (@RobbieBarstool) 11 июня 2018 г.

Пока неясно, кто и с какой целью рассылает знаменитостям самодельные бомбы.