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25 октября 201815:31

В ресторан Де Ниро прислали бомбу

Twitter/Robbie Fox

Неизвестные прислали посылку с самодельным взрывным устройством в нью-йоркский ресторан актера Роберта Де Ниро Tribeca Grill. Ранее аналогичные бандероли получили Джордж Сорос, чета Клинтонов и Барак Обама, сообщает Independent.

Подозрительная посылка была доставлена в здание в нью-йоркском районе Трибека, где расположен ресторан Де Ниро. Полиция оперативно среагировала на вызов и конфисковала опасную коробку.

Ранее журналисты предположили, что неизвестный или группа лиц рассылают опасные посылки противникам Трампа и представителям Демократической партии.

Роберт Де Ниро славится своей критикой нынешнего президента США. В 2016 году он даже пообещал ударить миллиардера по лицу, но потом заявил, что не может этого сделать, так как Трамп теперь президент, и эту должность необходимо уважать.

Пока неясно, кто и с какой целью рассылает знаменитостям самодельные бомбы.

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