В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"
В эфире телеканала "Культура" — новый музыкальный проект "Клуб "Шаболовка, 37". По словам ведущего программы, известного российского трубача и бэнд-лидера Вадима Эйленкрига, "Клуб" – не музыкальный ринг, а место встречи талантливых людей. Перед премьерой с ним встретилась корреспондент канала Алина Артес.
- Как бы вы описали формат этой программы?
– Когда мы только приступили к съемкам, формат был определен весьма условно. И мы даже на съемках еще искали, трансформировали, и он до сих пор меняется.
Могу сказать, что главная черта этого проекта – открытость. Вообще мне кажется, что самый главный признак этого проекта – это то, что у него нет каких-то жестких рамок. И все, кто приходят к нам, в этот "Клуб", хотят, чтобы это каждый раз было по-новому.
По большому счету эта программа близка тому, что делаю я в музыке, – импровизации. У меня есть тема, у меня есть некая история и понимание, зачем я это делаю, но к этому ведет множество путей и мне важно создавать что-то новое в процессе. Так что выходит, что каждая передача – это абсолютно новый формат, и это всегда неожиданно и для меня, и для зрителей.
– А помните ли вы, с чего началась ваша работа над проектом "Клуб "Шаболовка, 37"?
– Я помню, как несколько лет назад пришел на телеканал "Россия К", чтобы предложить идею проекта. Но, к сожалению, тогда не сложилось. И вдруг, несколько лет спустя, мне позвонили и предложили вернуться к этой идее.
Конечно, у канала была одно видение, у меня – несколько другое, но удивительно, что коллегиально мы нашли абсолютно новую форму, которая оказалась лучше, чем то, что каждый из нас придумал изначально.
И то, что мы придумали это вместе, для меня особенно ценно, ведь в своем собственном коллективе я всегда выступал за то, чтобы каждый привносил свое. Я рад, что в моем оркестре работают хорошие музыканты, а на телеканале "Россия К" работают настоящие профессионалы, поэтому мы вместе можем придумать что-то новое и интересное, и в этом, как мне кажется, и есть смысл большой совместной работы.
– Ваша программа основана на диалоге. Причем диалоге как словесном, так и музыкальном. Бывало ли такое, что разговор не складывался?
– Пока, к счастью, таких ситуаций не возникало. Однако я должен оговориться, что к подобным моментам я готов. Я прекрасно понимаю, что разговор может не сложиться. Но для меня отрицательный результат — это тоже результат. Мне кажется, что тем интереснее получается коммуникация, если ее исход заранее не известен.
Вообще мне всегда хотелось показать, как общаются музыканты. Особенно, когда они выходят за границы своего жанра. И самое ценное, что благодаря диалогу, мы пытаемся создать совершенно новый музыкальный контент. Во время нашего финального джема может родиться что-то новое. И довольно интересно, что эта диалоговая форма дает новый толчок для творчества.
– Какие коллективы попадают к вам в проект?
– К нам в проект попадают самые разные творческие единицы. Кого-то предлагаю я, кого-то – музыкальная редакция. У нас есть очень разная музыка: и джаз, и этника, и классика. Пожалуй, нет только авангарда, но и это может быть исправлено в следующих сезонах. На данный момент в проекте уже приняли участие Даниил Крамер, Игорь Бутман, Анна Аглатова, Асет Самраилова, Антон Баронин, бурятская певица Намгар и её группа, LRK Trio и многие-многие другие.
– Это не первый проект, где вы выступаете в качестве ведущего, однако, тогда формат был совсем иным. Какой из образов вам ближе? Тот, что был во время "Большого джаза" или тот, в котором вы ведете Клуб "Шаболовка, 37"?
– На "Большом джазе" все было абсолютно иначе. Там были смокинг, белая сорочка и четко выверенный текст. Здесь, в Клубе "Шаболовка, 37", я выхожу в черной футболке и могу изменить что-то "на ходу".
Хотя надо признаться, что этот образ предложил не я, а Сергей Леонидович Шумаков. Он предложил одеться более неформально и показать мои татуировки.
Я в этом проекте ощущаю себя естественным и веду себя так, как в жизни.
Хотя, конечно, я прислушиваюсь к своим коллегам по съемочной площадке, и, если возникает желание что-то поменять, я иду на встречу. Но в общем и целом во время съемок "Клуба" я максимально остаюсь собой.
– Помимо джаза, в новом проекте вы большое внимание уделяете этнической теме. Знаю, что в Татарстане вы являетесь художественным руководителем фестиваля "Ветер перемен". С чем связан ваш интерес к этому направлению?
– Этника помогает любому жанру выйти за его рамки. На мой взгляд, XXI век – это время, когда надо стараться смешивать жанры, и этника – один из основных инструментов, позволяющий расширить собственные границы понимания.
Потому что помимо мастерства, музыканту нужны идеи, и вот эти идеи, я сейчас нахожу в этнике, в частности, в татарской. Мне вообще кажется, что не так важно, на каком языке человек поет, потому что, если это красиво, талантливо и необычно, это завораживает.
У нас в Клубе "Шаболовка, 37" тоже много этнических исполнителей. Например, у нас были ребята, которые играли балканскую музыку, татарскую музыку, русскую народную музыку.
И в нашем проекте есть только один критерий – мы хотим, чтобы все, что мы делали, было по-настоящему профессионально и интересно!
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Наводнение на Кубани: есть жертвы
- В Госдуме предложили блокировать сайты знакомств
- Руководить Забайкальем стал Осипов
- Посылки с бомбами рассылают политикам в США
- Челябинск объят запахом навоза
Самое читаемое
-
Любовь под стук колес: пару судят за секс в метро. Видео
- Врач намеренно заразил смертельным вирусом 700 человек
- Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом живой
- Нашлась мать брошенного в Подмосковье малыша: она просто была в гостях
- Секс на завтрак: Иглесиас рассказал о жизни с Курниковой
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Гидрометцентр рассказал, когда стоит "переобуваться"
- Преемник Skoda Rapid: первые фото и новые подробности
- Kia подняла цены на семь моделей в России
- В России начат прием заказов на новый Audi A6 (есть цены)
Экономика
-
АКРА: США введут санкции к госдолгу РФ в ноябре
- Канадский кошмар: стоимость нефти обвалилась до $20 за баррель
- Искусственный интеллект: работа с данными не будет прежней
- 8 стран с крупнейшими запасами урана
- Генпрокуратура получит полномочия по поиску иностранных счетов чиновников
- Глава Apple: компании используют персональные данные пользователей как оружие против них
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
5 фактов о психопатах, которые должен знать каждый
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Страшнее, чем в ужастиках: кто такие люди-тени и откуда они появляются
- Есть вопрос: как кофе влияет на состояние кожи
- Папаверин решил главную проблему лучевой терапии рака
Вести в 20.00
-
Россия ответит на выход США из ДРСМД быстро и эффективно
- Потоки воды в Туапсе сметают все на своем пути
- Российские болельщики пострадали в римском метро
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Задержана мать маленького ребенка, оставленного в Щелкове
- С "барического дна" москвичи смогут увидеть "жизнерадостную" Луну
- Снос Ховринской больницы в Москве обещают завершить досрочно
- Москвичей приглашают поучаствовать в донорском марафоне
- В Москве открылась выставка личных фотографий и писем Святослава Рихтера
Вести.Стиль
-
Как ухаживать за кожей в осенне-зимний период
- От откровенных съемок до анорексии: 5 историй самых успешных моделей plus size
- Модный практикум: как стильно выглядеть в паре?
- Что носить этой зимой? 10 самых модных шуб из цветного меха
- Магия утра: 5 шагов к бодрости, которые работают
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
- Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
- В Китае испытан самый большой в мире беспилотный транспортный самолёт
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"