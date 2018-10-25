"Маленький камушек стал краеугольным": Лобода написала из больницы

Светлана Лобода, выступления которой в Москве, намеченные на эти дни, сорвались из-за болезни певицы, обратилась к поклонникам прямо из больничной палаты.

В своем "Инстаграме" она написала проникновенный текст о том, что болезнь настигла ее внезапно.

"Беда всегда приходит неожиданно и меняет все, — пишет Светлана — Маленький камушек стал краеугольным".

Она сообщает, что операция потребовалась срочно — врачи дали ей три минуты для принятия решения.

Певица обещает поклонникам: "Мы еще споем!" и сообщает, что приобретенные на ее концерты билеты будут действительны без обмена, но уже в январе.

Ранее сообщалось, что прямо на репетиции Светлана почувствовала себя плохо, 24 октября в одной из московских клиник ей сделали операцию на почке.

Однако некоторые поклонники недоумевают: если отец ее 5-месячной дочки Тильды – действительно солист группы Rammstein Тилль Линденманн, то почему он не помог матери своего ребенка и не предложил ей помощь в лечении в Германии?

Впрочем, судя по посту Светланы в соцсети, и московские врачи провели операцию успешно. Она пишет, что "понемногу приходит в себя", однако на ближайшее время медики предписали ей постельный режим.

"Пишу и плачу от боли и обиды", — признается певица.