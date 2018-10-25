На сочинских АЗС образовались огромные очереди за топливом

Топливный ажиотаж возник на сочинских АЗС после вызванного проливными дождями наводнения, в результате которого курортная столица России оказалась частично отрезана от соседних городов. Местные жители сняли гигантские очереди на заправках.

Причиной стал мощный паводок, размывший 20-метровый участок федеральной трассы Джубга — Сочи. Связывающую город с внешним миром магистраль закрыли вплоть до 27 октября, о чем предупреждают информационные табло. Железнодорожное сообщение тоже заблокировано из-за разрушенных мостов и "поплывших" путей. На восстановление железнодорожного полотна, по предварительным оценкам, уйдет не меньше трех дней.

Автовладельцы из опасений начали запасаться топливом, так что на АЗС выстроились длинные очереди, а на дорогах образовались пробки. Очевидцы утверждают, что на некоторых станциях продажу ограничили 20 литрами "в одни руки". Местные чиновники уверяют, что запасов топлива хватит на неделю.

Жертвами обрушившейся на Кубань в среду утром стихии стали двое жителей села Кривенковского — женщина 1947 года рождения и мужчина 1936 года, еще один человек числится пропавшим без вести. В Туапсе введен режим чрезвычайной ситуации, а сам циклон переместился в район Сочи.