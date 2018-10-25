Путин: Россия никому не угрожает, но продолжит модернизацию армии и флота

Россия строго соблюдает все свои обязательства с области международной безопасности и контроля за вооружениями и никому не угрожает. Более того, Москва всегда открыта для диалога с партнерами в сфере поддержания стабильности в мире.

Впрочем, это не отменяет того, что Россия продолжает заботиться о собственной защите и модернизировать свои вооруженные силы, заявил Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами, которых назначили на новые должности.

Президент уточнил, что основной упор в нынешней государственной программе вооружений сделан на разработку нового оружия. Некоторые из таких комплексов превосходят по своим характеристикам все мировые аналоги и скоро будут поставлены на вооружение.

Кроме того, Владимир Путин напомнил Службе внешней разведки, что перед ней стоит ответственная задача. Поэтому информация о глобальных и региональных вызовах, а также об обстановке в горячих точка, должна быть максимально полной, достоверной и своевременной.

Коснулся президент и темы оборота оружия. Соответствующий закон надо пересматривать и усиливать контроль за ружьями и винтовками, которыми владеют россияне. Владимир Путин заявил, что ждет конкретных предложений от Росгвардии по этому вопросу.

И, наконец, глава государства привел статистику борьбы с терроризмом в России. За 9 месяцев этого года ФСБ предотвратила 26 преступлений в этой сфере. Причем в 16 случаях злоумышленники готовили именно теракт. Владимир Путин призвал силовиков и дальше действовать так же решительно и эффективно.