Итоговый турнир WTA. Плишкова первой прошла в плей-офф

В Сингапуре продолжается итоговый турнир года Женской теннисной ассоциации с призовым фондом 7 млн долларов. В "Белой группе" определилась первая участница полуфинала: в чешском дерби Каролина Плишкова одолела Петру Квитову.

Квитова проиграла в двух партиях – 3:6, 4:6. Двукратная чемпионка Уимблдона в Сингапуре уступила всем трем соперницам. Плишкова одержала две победы и гарантировала себе участие в плей-офф. Вторая полуфиналистка от этой группы определится в матче датчанки Каролин Возняцки и украинки Элины Свитолиной.