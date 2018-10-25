Мадридский "Реал" заработал в Лиге чемпионов больше всех

Европейский союз футбольных ассоциаций объявил, сколько денег заработали клубы-участники Лиги чемпионов в минувшем сезоне. Победитель турнира мадридский "Реал" получил наивысший доход – 88,65 млн евро. Среди российских команд больше всех получил ЦСКА – 23,03 млн евро.

Лидерство "Королевского клуба" из Мадрида вполне закономерно, ведь команда в третий раз подряд выиграла Лигу чемпионов. В тройку самых богатых по итогам сезона-2017-2018 вошли также итальянская "Рома" (83,80 млн евро) и английский "Ливерпуль" (81,28), сообщает сайт УЕФА. Московский "Спартак" получил по итогам еврокубкового сезона 19,91 млн евро.