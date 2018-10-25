Русофил-антикоммунист, или Польский Высоцкий
25 и 26 октября в 19:00 на Новой сцене московского "Театриума на Серпуховке" состоится театрализованный концерт, посвященный легендарному певцу из Польши Яцеку Качмарскому.
Другой известный поляк и друг России, режиссер Кшиштоф Занусси назвал Качмарского "символом протеста, мечтой о лучшем мире, которая должна была вот-вот осуществиться, ностальгией, тоской, сожалением о том, что этот мир оказался совсем другим".
Яцек Качмарский – культовая фигура, легенда польской бардовской песни. В Польше его называют голосом нации, его имя столь же значимо для родной страны, как и имя Владимира Высоцкого для России.
Как и Высоцкий, в своих песнях он всегда был яростен, насмешлив, глубок и на пределе. Именно творчество Высоцкого во многом сформировало польского барда как поэта.
Первая встреча Качмарского с Высоцким произошла весной 1974 года на варшавской квартире режиссера Ежи Гофмана – Яцеку было 17 лет, после неё он сочинил первую из четырех знаменитых "Облав". Спустя 3 года на Фестивале студенческой песни в Кракове вольный перевод "Охоты на волков" принес будущему поэту первую премию и стал точкой отсчета популярности.
Яцека называли "голосом "Солидарности" , общественно-политического движения, радикально и без кровопролития изменившего политический строй в Польше. Знаменитую песню "Стены" ("Mury", 1978) на мотив "L'estac" каталонского певца Льюиса Льяка восприняли как неофициальный гимн "Солидарности".
"На самом деле это не антикоммунистические песни. Как и большинство произведений Высоцкого, они – за свободу и достоинство личности. У коммунизма нет монополии на преследование индивидуума", – считал поэт.
"Я просто русофил-антикоммунист", – любил повторять Качмарский, тесно связанный и с русской культурой. Он перевёл лагерную балладу "Черные сухари". Под впечатлением от фильма Тарковского родилось стихотворение "Рублёв". По мотивам картины Федотова написана связанная с русским менталитетом песня "Анкор, ещё анкор!" Из последних творческих комментариев Качмарского на тему России – произведение "Обломов, Штольц и я" (2001 год) по мотивам повести Гончарова.
Как пояснял поэт, она является сравнением "облика русского человека XIX века, или России XIX века, с Западной Европой того времени".
В текстах Качмарского соединены две черты: тонкая ирония и умение пересказывать известные сюжеты произведений разных культурных жанров так, чтобы вызвать интерес слушателя и извлечь новые, отсутствующие в оригинале смыслы. В песнях автор часто предоставляет право голоса животным, персонажам картин, литературным героям и простым людям.
Не утратившие экспрессии и значимости для эпохи и культурного наследия песни Яцека Качмарского прозвучат 25 и 26 октября в исполнении артистов и вокалистов труппы "Театриума". Их запоминающиеся театрализованные концерты всегда посвящены значимым людям, датам и событиям.
На вечер приглашены специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк, сын Высоцкого актёр театра и кино Никита Высоцкий другие деятели культуры.
Организаторы вечера – Центр польско-российского диалога и согласия в Варшаве, Польский культурный центр в Москве при посольстве республики Польша и "Театриум на Серпуховке".
Яцек Качмарский родился 22 марта 1957 года в Варшаве. В 1980 году окончил факультет польской филологии Варшавского университета, защитив диплом по литературе эпохи Просвещения. В 1981 году, когда в Польше ввели военное положение, Качмарский находился на гастролях во Франции, где и остался. Зарабатывал на жизнь выступлениями, часть заработков направлял на поддержку ушедшей в подполье "Солидарности". Сотрудничал с мюнхенской радиостанцией "Свободная Европа". В 1995 году вместе со своей второй женой Эвой (в свое время она помогла ему избавиться от алкогольной зависимости) и 9-летней дочкой Патрицией поселился в Австралии, неподалеку от Перта. Умер в 2004 году в Гданьске от рака горла.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Наводнение на Кубани
- ЕС грозит России новыми санкциями из-за Азовского моря
- США отправили дроны на Хмеймим
- Сборная России поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА
- Челябинск объят запахом навоза
Самое читаемое
-
Любовь под стук колес: пару судят за секс в метро. Видео
- Врач намеренно заразил смертельным вирусом 700 человек
- Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом живой
- Нашлась мать брошенного в Подмосковье малыша: она просто была в гостях
- Секс на завтрак: Иглесиас рассказал о жизни с Курниковой
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Гидрометцентр рассказал, когда стоит "переобуваться"
- Преемник Skoda Rapid: первые фото и новые подробности
- Kia подняла цены на семь моделей в России
- В России начат прием заказов на новый Audi A6 (есть цены)
Экономика
-
АКРА: США введут санкции к госдолгу РФ в ноябре
- Канадский кошмар: стоимость нефти обвалилась до $20 за баррель
- Искусственный интеллект: работа с данными не будет прежней
- Как выжить на рынке кредитов МСП? Рецепт от специалистов
- 8 стран с крупнейшими запасами урана
- Как выжить на рынке кредитов МСП? Рецепт от специалистов
- Глава Apple: компании используют персональные данные пользователей как оружие против них
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
5 фактов о психопатах, которые должен знать каждый
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Страшнее, чем в ужастиках: кто такие люди-тени и откуда они появляются
- Есть вопрос: как кофе влияет на состояние кожи
- Папаверин решил главную проблему лучевой терапии рака
Вести в 20.00
-
Россия ответит на выход США из ДРСМД быстро и эффективно
- Потоки воды в Туапсе сметают все на своем пути
- Российские болельщики пострадали в римском метро
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Судебные приставы начали охоту на должников-автомобилистов
- Задержана мать маленького ребенка, оставленного в Щелкове
- Снос Ховринской больницы в Москве обещают завершить досрочно
- Лабиринт из заборов: зону строительства станции метро "Стромынка" пришлось расширить
- Ко ВГИКу ее "привезла" судьба: великолепная Тамара Семина отмечает юбилей
Вести.Стиль
-
Как ухаживать за кожей в осенне-зимний период
- От откровенных съемок до анорексии: 5 историй самых успешных моделей plus size
- Модный практикум: как стильно выглядеть в паре?
- Что носить этой зимой? 10 самых модных шуб из цветного меха
- Магия утра: 5 шагов к бодрости, которые работают
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
- Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
- В Китае испытан самый большой в мире беспилотный транспортный самолёт
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"