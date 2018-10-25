Скорая помощь перевернулась после смертельной аварии в Подмосковье

Сопровождавшая пациентку женщина скончалась в результате столкновения кареты скорой помощи с Hyundai Matrix в окрестностях Щелкова, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Московской области. Очевидцы зафиксировали последствия страшной аварии.

ДТП произошло днем в четверг, 25 октября, на Монинском шоссе в поселке Свердловский. По предварительной версии, водитель легковушки резко сдал влево, выехал на встречную полосу и врезался в бок служебной машины. От удара скорая опрокинулась на бок, едва не вылетев с дороги.

Пациентку доставили в больницу на другой машине, сопровождавшая ее женщина от полученных травм скончалась на месте. Еще три человека пострадали, но достоверной информации об их состоянии не поступало.