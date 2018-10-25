Прохор Шаляпин объяснил, почему не хочет забирать отца их психушки

Певец Прохор Шаляпин привез экс-супругу Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую к себе на родину, в Волгоград, и познакомил с родственниками.

Рассказал он пианистке и о своем отце Андрее Ивановиче, который уже 23 года находится в психиатрической больнице.

О том, как он попал туда, почему Прохор не хочет помогать выйти из "дома печали" родному человеку, и как отреагировали на это гости в студии и новая подруга Шаляпина, обсуждали в программе "Прямой эфир".

Певец рассказал, что его отец был любителем выпить и подебоширить. Однажды в таком состоянии он встретил милиционера в штатском, они подрались, и отец Прохора пырнул его ножом.

Тогда бабушка с дедушкой сделали справку о его психической невменяемости, чтобы отец певца не сел в тюрьму. Но он оказался в психбольнице.

Сейчас врачи готовы его выписать, однако нужно, чтобы кто-то стал опекуном Андрея Ивановича. Он умоляет сына "взять его на поруки", но певец отказывается.

Прохор как может помогает ему, навещает, но нести за него ответственность как опекун, если отец вдруг что-то вновь натворит в пьяном угаре, Шаляпин не хочет.

Отец же считает, что сын "предает его, как когда-то Иуда предал Христа" и во всех своих бедах винит сына и жену.

Виталина, со своей стороны, поддерживает позицию друга. Он уверяет, что Прохор пытается поправить ситуацию, насколько это возможно, и помогает родителям, хотя отношений с ними у него практически нет.

"А отец озлоблен абсолютно на всех, и эта озлобленность может стать решающей в его дальнейшей судьбе", — считает Виталина.

Как расценивают позицию Прохора Шаляпина гости в студии, решится ли он стать опекуном отца? Или, возможно, певцу удастся вернуть Андрею Ивановичу дееспособность и тем самым освободить из психбольницы? Обсуждение этой темы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".