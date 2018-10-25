Стивен Кинг продал подросткам права на экранизацию своего рассказа за доллар
Знаменитый американский автор романов-ужасов Стивен Кинг продал права на экранизацию своего рассказа "Велотренажер" двум подросткам 14 и 16 лет всего за один доллар. Так писатель поддерживает молодые таланты, сообщает Guardian.
У 14-летней Кэрис Клифф и 16-летнего Алфи Эванса из Уэльса есть всего два месяца, чтобы написать сценарий по рассказу Стивена Кинга. Сюжет произведения крутится вокруг писателя, который начинает страдать манией преследования во время занятий на велотренажере.
Над этой непростой задачей школьники будут работать не одним – им помогут сотрудники студии Green Valley Film Productions, а также режиссер Кевин Филлипс.
Стивен Кинг запустил кампанию "Долларовые дети", в рамках которой он предлагает учащимся киноинститутов и просто талантливым подросткам выкупать права на экранизацию своих рассказов за доллар. Писатель выставил на торги 30 рассказов, в том числе, довольно известные, из сборника "Команда скелетов".
Съемки фильма по "Велотренажеру" начнутся в конце 2018 года.
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