Трамп назвал фейком историю о прослушке его телефона российскими и китайскими шпионами

Президент США Дональд Трамп назвал фейком историю в газете New York Times про прослушку его звонков китайскими и российскими шпионами, отметив, что он редко пользуется мобильным телефоном.

Об этом руководитель Белого дома написал в своем аккаунте в Twitter, с ехидством подчеркнув, что рад тому, что газетчики "наконец, добавили Китай" к числу противников США.

The New York Times has a new Fake Story that now the Russians and Chinese (glad they finally added China) are listening to all of my calls on cellphones. Except that I rarely use a cellphone, & when I do it’s government authorized. I like Hard Lines. Just more made up Fake News!