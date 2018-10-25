Чешский бизнесмен Келлнер может купить "Челси" у Абрамовича

Один из самых богатых бизнесменов Чехии Петр Келлнер может стать новым владельцем лондонского футбольного клуба "Челси". Нынешний хозяин "аристократов" россиянин Роман Абрамович, по слухам, готов расстаться с командой за 2,85 млрд евро.

По данным источника, близкого к чешскому миллиардеру, чье состояние оценивается в 13,5 млрд евро, Келлнер может начать официальные переговоры о покупке "Челси", сообщает издание Tyden.Cz. Чех близко знаком с Абрамовичем и некоторое время назад он выкупил VIP-ложу на стадионе лондонского клуба рядом с местами российского олигарха.

Абрамович приобрел клуб из Лондона в 2003 году примерно за 160 млн евро. При нем "Челси" пять раз выигрывали первенство Англии, а также победили в Лиге чемпионов. По данным источника, близкого к бизнесмену, в последнее время он опасается сложностей, которые связаны с санкциями Западной Европы против российских чиновников и бизнесменов.