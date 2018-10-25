Свитолина стала полуфиналисткой Итогового турнира WTA

На итоговом турнире года Женской теннисной ассоциации с призовым фондом 7 млн долларов, что продолжается в Сингапуре, определились полуфиналистки из "Белой группы". Пару чешке Каролине Плишковой составила Элина Свитолина из Украины.

Свитолина решала проблему попадания в плей-офф WTA Finals в очном матче против датчанки Каролин Возняцки. При этом представительнице Дании нужна была победа в двух сетах, а украинка могла даже проиграть матч, но должна была взять одну партию. Она выиграла вторую партию, а за ней третью и матч в целом – 5:7, 7:5, 6:3.