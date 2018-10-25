Возможности удвоятся: в НИИ Склифосовского построят новый корпус

Новый лечебно-диагностический корпус построят в НИИ скорой помощи имени Склифософского. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин. Мэр приехал поздравить врачей с 95-летием легендарного Склифа. После открытия корпуса количество пациентов увеличится в два раза. Но уже сейчас в клинике ежегодно спасают почти 70 тысяч человек.

Чтобы выстрелить, нужно сжать ручку манипулятора. Это только кажется, что пациент играет в компьютерную игру. Сергей проходит курс реабилитации после инсульта и таким образом восстанавливает работу мышц.

"Просто просить каждый день поднимать руку — это рутинно. А здесь пациент более вовлечен, и по принципу обратной связи он получает большее информации о своей руке", — объясняет Лев Семенов, врач по лечебной физкультуре НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

"Понравилось, что современное оснащение по сравнению с другими и региональными больницами, отзывчивый персонал, еда вкусная", — рассказывает пациент Сергей Федоров.

Сосудистый центр на базе НИИ скорой помощи сегодня в числе лидеров по лечению инсультов и инфарктов. С 2017 года здесь работает система тромбоэкстракции по удалению тромбов головного мозга с минимальным хирургическим вмешательством. НИИ Склифосовского использует систему электронной карты — любые данные из истории болезни пациента врачи получают, что называется, за два клика, не запрашивая данные в других клиниках.

"Чтобы собрать анамнез жизни пациента, если он не в сознании, требуется много времени, непозволительно много времени. Доступ к системе и доступ к данным из поликлиники (например, о диагнозе за предыдущий год) позволит нам собрать эту информацию в течение минуты", — поясняет Илья Тыров, заместитель директора по развитию информационных технологий НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Сегодня институт посетил Сергей Собянин. Он поздравил врачей с юбилеем и вручил благодарности.

"С днем рождения! Такой большой праздник для города, самая известная, одна из самых старинных клиник Москвы. Понятно, почему ее все знают, она находится на передовой", — сказал мэр столицы.

Также Сергей Собянин сообщил о строительстве на территории НИИ скорой помощи нового лечебно-диагностического комплекса с собственным операционным блоком и реанимацией. Он сможет принимать до 260 пациентов в сутки, что удвоит возможности Склифа по оказанию экстренной помощи.