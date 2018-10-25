Хирург с подругой накачивали жертв наркотиками и снимали насилие на видео

Насилие под наркозом: в США известного хирурга, звезду реалити-шоу обвиняют в надругательствах над сотнями женщин. Как уверены полицейские, дамский обольститель действовал в паре со своей девушкой. Какую схему они придумали и почему оставались безнаказанными девять лет?

Голубые глаза, ухоженные волосы, идеальная улыбка. Половина американских дам, впервые увидев в реалити-шоу о любви 38-летнего доктора Гранта Робишо, без раздумий заявляли: "Мечта, а не мужчина!"

Глядя на доктора Робишо, многие до сих пор отказываются верить в то, что хирург, согласно материалам уголовного дела, совершил сотни изнасилований. Причем не один, а вместе со своей возлюбленной — 31-летней Кериссой Лорой Райли. Со своими жертвами они знакомились в барах, на музыкальных фестивалях или в Интернете. Приглашали девушек домой, а там накачивали сильнодействующими веществами.

Мы верим, что обвиняемые использовали свою внешность и очарование, чтобы не вызывать подозрений у потенциальных жертв.

В поле зрения полицейских эта парочка попала в 2016 году. Одна из жертв написала заявление в полицию. Хирурга и его подругу задержали только через 2 года. Американские СМИ недоумевают: почему так долго? Офицеры оправдываются: мол, у них не было достаточно доказательств, а ордер на обыск они получили только в 2018 году. В доме мистера Робишо следователи нашли немало запрещенных препаратов — кокаин, ЛСД, экстази. К некоторым медикаментам, которые используют для анестезии, Грант имел доступ как медицинский специалист. На телефоне самого доктора обнаружилось около тысячи порнороликов, на которых видно, как он насилует девушек в бессознательном состоянии.

Очень много женщин на этих видеороликах выглядят так, будто не в состоянии дать на это согласие.

Одна из потерпевших — Лорен Хайден. Девушка написала заявление в полицию только после того, как увидела в новостях сообщение о задержании Робишо.

Лорен не скрывает лица. Утверждает: её не насиловали. Несмотря на действие сильнодействующих веществ, девушке удалось вырваться. С доктором она познакомилась в соцсетях.

Он отвез меня в джакузи, где не прекращал попытки сорвать мой топ, а я пыталась вернуть его на место.

В противовес выступают фанаты Робишо, которые знают его, прежде всего, как героя реалити-шоу о любви. Выпуск, в котором Грант обещал отдать свое сердце в хорошие женские руки, вышел в 2014 году. В шоке и многие пациенты врача.

Суд, куда хирурга и его подругу доставили после задержания, тоже не увидел в них опасных преступников. Не стал заключать под стражу, а выпустил под залог в 100 тысяч долларов. Вероятные серийные насильники теперь разгуливают на свободе, а их адвокаты настаивают на невиновности клиентов.

Если бы полиция и окружной прокурор действительно были бы обеспокоены заявлениями этих дам, то Грант и Керисса были бы сразу арестованы.

Пока материалы дела говорятся к началу судебных слушаний, прокуроры разыскивают других пострадавших от рук этой пары. На данный момент официальных обращений от изнасилованных девушек только 7. Но и этого может быть достаточно для того, чтобы приговорить доктора и его возлюбленную к пожизненному лишению свободы.