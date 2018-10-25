Самозанятые смогут рассчитывать на освобождение от подоходного налога и НДС

Новые правила выплаты налогов для самозанятых прошли первое чтение в Госдуме. Авторы законопроекта предлагают сделать льготные ставки – 4 и 6 процентов — и освободить самозанятых от подоходного налога и НДС. Кто сможет рассчитывать на эти условия, и как они помогут вывести бизнес из тени?

Новый подход к самостоятельному бизнесу: Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении налога на профессиональный доход. Речь идет о так называемых самозанятых россиянах. Это те, у кого нет работодателя или наемных работников. И чей доход — не больше 200 тысяч в месяц. Для них депутаты предлагают новый режим — ставку 4 процента, если товары покупают физлица. И 6 процентов, если покупатель — юрлицо или индивидуальный предприниматель.

Если самозанятый гражданин переходит на этот режим, ему уже не нужно платить НДС и подоходный налог в 13 процентов, а льготную ставку можно будет отчислять через специальный сервис "Мой налог". Детали в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" рассказал замминистра финансов Илья Трунин: "Бонус — тем людям, которые вступают в эту систему. Там это называется умными словами "налоговый вычет". Возможность не платить первые 10 тысяч налога, который будет исчислен. Это возможность попробовать, как, какого это функционировать в этом режиме, не неся никаких дополнительных издержек и в то же время, оформляя свои взаимоотношения с государством".

Этот эксперимент предлагают провести с января 2019 по конец 2028 года. И не во всех регионах. География — Москва, а также Московская и Калужская области и Республика Татарстан. Цель законопроекта — снизить фискальную нагрузку на россиян. И при этом вывести самозанятых из тени. Как рассказал журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, по официальной статистике, в стране — 82 миллиона человек трудоспособного возраста, из них 52 миллиона — работают. И по его предположению, примерно 15 миллионов ведут предпринимательскую деятельность и получают доход — остаются в тени.



"Если ты хочешь выйти из этого теневого сектора, если ты хочешь войти в правовое поле, ты можешь принять самый льготный (такого налогового режима в стране никогда не было) – 4 процента размер налога – из них 1,5 процента в фонд ОМС, то есть на свое собственное медицинское обслуживание, — поясняет председатель Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, член фракции "Единая Россия" Андрей Макаров. — Но при этом никакой бухгалтерии, никакой отечности, никаких походов в налоговую".

В поправках прописано — доходы от уплаты налога по новому режиму будут распределяться между региональным и федеральным бюджетом. При ставке 4 процента — это соответственно, 62,5 и 37,5 процента. При ставке 6 процентов — 75 и 25. Ну а общие затраты на реализацию законопроекта уже оценили в 2 миллиарда и 260 миллионов рублей.

Ну а для тех, кто не захочет выходить из тени, предусмотрена система штрафов, которые будут повышаться в случае повторного нарушения. "В этих регионах плюс будет в следующем: сейчас многие говорят, что будут введены штрафы, — рассказывает адвокат компании "Щукин и партнеры" Александр Меньшиков. — За первое нарушение – не составление этого чека, несообщение о какой-то продаже, штраф будет составлять 20 процентов от суммы выручки за конкретную операцию. А если повторно будет какое-то нарушение, то сумма штрафа — уже 100 процентов, то есть в размере всего дохода, который не был отражен".

В законопроекте прописан и ряд исключений. К примеру, на новый налоговый режим не смогут перейти те, кто продает подакцизные товары или продукцию, которая подлежит обязательной маркировке. Не смогут получить льготную ставку те, кто перепродают товары. Или занимаются добычей или реализацией полезных ископаемых. Что касается приложения "Мой налог", его разработала Федеральная налоговая служба. И все совершенные с его помощью транзакции будут подтверждены документально.