Захарова: тема Азовского моря - пропагандистская карта Запада

Говоря о ситуации в Азовском море, ни США, ни Евросоюз не основываются на фактологической базе.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала решение Европарламента, который издал резолюцию о том, что ЕС усилит санкции против России в случае эскалации ситуации в Азовском море.

"Тема Азовского моря — это очередная пропагандистская карта, которая разыгрывается нашими западными коллегами", — отметила Захарова.

Ситуация в данном регионе обострилась в марте 2018 года, когда украинские пограничники задержали российский траулер "Норд" и экипаж из 10 моряков. Им предъявили обвинение в незаконном посещении Крыма.

Летом был захвачен российский танкер "Механик Погодин".

В Москве действия Киева назвали морским терроризмом, власти усилили пограничный досмотр в российской части моря. Украина в ответ пообещала увеличить свое военное присутствие в Азовском море.