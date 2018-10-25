"Автомобилист" выиграл у "Металлурга": 21-я победа уральцев

Клуб "Автомобилист" из Екатеринбурга продолжает штамповать победы в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Уральцы выиграли 21-й мат из 22-х проведенных: на сей раз на домашнем льду был повержен "Металлург" из Магнитогорска – 5:3.

В начале октября Магнитка принимала екатеринбуржцев на своей площадке и проиграла со счетом 1:4. Гостевую встречу "металлурги" провели чуть лучше, буквально до последнего сохраняя интригу и пропустив пятый гол в пустые ворота, когда заменили вратаря на полевого игрока.

При этом "Автомобилист" вел 3:0 после первого периода за счет голов Обидина, Литовченко и Белоусова. Однако в дальнейшем Шор и Пакаринен сократили разрыв, а на гол уральца Да Косты точным броском ответил Чибисов. И в концовке у обеих команд были шансы, но забить смогли только хозяева – отличился Миловзоров.