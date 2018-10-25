Путин подписал указ о праздновании 350-летия Петра Первого

Президент России в четверг подписал указ о праздновании 350-летия со дня рождения императора Петра Первого. Эта дата приходится на 2022 год. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В указе говорится, что празднование проводится с учетом большого значения реформ Петра Первого для истории России.

В правительстве, по поручению Владимира Путина, будет образован оргкомитет по подготовке и проведению празднования, и в течение трех месяцев будет утвержден план основных мероприятий.

Петр Первый, за свои заслуги получивший прозвище Великий, оказался последним царем всея Руси и, соответственно, стал первым Императором Всероссийским. Для России годы правления Петра I были временем масштабных реформ, он значительно расширил территорию государства, основал Санкт-Петербург.