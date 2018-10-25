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Ситуация на Украине 11 минут назад
Житомир отказался от русскоязычной культуры
Моратории на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта ввели депутаты Житомирского областного совета. Запрет инициирован фракцией "Свобода" и распространяется на территорию всей области.
Это решение принято для защиты украинского информационного пространства "от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной русификации", заявил председатель житомирской "Свободы" Сидор Кизин. Призывы запретить все, что связано с Россией и русским языком, не новость для Украины после 2014 года. Со второй попытки Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", напоминает РИА Новости. Он предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Это значит, что украинский язык станет обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Кроме того, на Украину запрещен ввоз целого ряда изданных в России книг. Это произошло после того, как президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок российской печатной продукции "антиукраинского содержания". Для ввоза книг на Украину необходимо получить одобрение от украинского Госкомтелерадио.
17 сентября запрет на русскоязычную культуру ввел Львовский областной совет. Во Львове даже решили подать в суд на главу МВД Украины Арсена Авакова за то, что он общается на русском языке. Приостановить действие решения львовских депутатов через суд потребовало движение Виктора Медведчука "Украинский выбор — право народа".
С просьбой дать оценку введению этого моратория в Совет Европы и комитет ООН по правам человека обратилась комиссия Общественной палаты России развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей.
Киев также лишил аккредитации при органах украинской госвласти журналистов 115 российских СМИ, на Украине была запрещена трансляция основных российских телеканалов.
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