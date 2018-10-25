"Утка" от британских СМИ: Шарапову лишили одного из спонсоров

В мировом теннисе разразился очередной скандал, связанный с публикацией британским изданием The Sun непроверенной информации о якобы существующих у россиянки Марии Шараповой проблем со спонсорами. Англичане "лишили" звезду тенниса контракта с компанией Nike.

Журналисты британского таблоида сообщили, что ведущий производитель экипировки для теннисистов и представителей других видов спорта в конце нынешнего года собирается прекратить 20-летнее сотрудничество с российской пятикратной чемпионкой турниров "Большого шлема".

При этом "желтое" издание ссылалось... на саму Шарапову, которая, якобы, "сообщила друзьям", что ее 70-миллионный в американских долларах контракт истекает в конце 2018 года, что он продлен не будет, но у теннисистки есть надежда договориться с немецкой фирмой Adidas.

Сторона нашей спортсменки отреагировала максимально оперативно: агент Шараповой Макс Айзенбад категорически опроверг британскую "утку": "Потрясающе, как издание может публиковать откровенное вранье, и ему ничего за это не бывает. Но ведь это ни в какие ворота не лезет".

Представитель российской теннисистки сообщил, что у Марии с Nike пожизненное соглашение: "Я вас уверяю, что в 2019-м поклонники увидят на ней шикарные платья и новые вариации самого известного из них – La Cortez".

Судя по всему, адвокаты Шараповой ответили британским распространителям слухов не только словесно, поскольку буквально на днях The Sun удалила со своего сайта скандальную статью. И, как сообщает Tennis.Life, в ссылке на удаленный материал есть слова "legal removal", которые подразумевают удаление статьи по неким юридическим причинам.