"Утка" от британских СМИ: Шарапову лишили одного из спонсоров

В мировом теннисе разразился очередной скандал, связанный с публикацией британским изданием The Sun непроверенной информации о якобы существующих у россиянки Марии Шараповой проблем со спонсорами. Англичане "лишили" звезду тенниса контракта с компанией Nike.

Журналисты британского таблоида сообщили, что ведущий производитель экипировки для теннисистов и представителей других видов спорта в конце нынешнего года собирается прекратить 20-летнее сотрудничество с российской пятикратной чемпионкой турниров "Большого шлема".

При этом "желтое" издание ссылалось... на саму Шарапову, которая, якобы, "сообщила друзьям", что ее 70-миллионный в американских долларах контракт истекает в конце 2018 года, что он продлен не будет, но у теннисистки есть надежда договориться с немецкой фирмой Adidas.

Сторона нашей спортсменки отреагировала максимально оперативно: агент Шараповой Макс Айзенбад категорически опроверг британскую "утку": "Потрясающе, как издание может публиковать откровенное вранье, и ему ничего за это не бывает. Но ведь это ни в какие ворота не лезет".

Представитель российской теннисистки сообщил, что у Марии с Nike пожизненное соглашение: "Я вас уверяю, что в 2019-м поклонники увидят на ней шикарные платья и новые вариации самого известного из них – La Cortez".

Судя по всему, адвокаты Шараповой ответили британским распространителям слухов не только словесно, поскольку буквально на днях The Sun удалила со своего сайта скандальную статью. И, как сообщает Tennis.Life, в ссылке на удаленный материал есть слова "legal removal", которые подразумевают удаление статьи по неким юридическим причинам.

The original story about Maria Sharapova and Nike, as published in the Sun, has been removed.

The slug includes the words "Legal" and "Removal"https://t.co/IPOQEaIL00