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Наводнение на Кубани 1 час назад
Стихийное бедствие на Кубани: то ли еще будет
В Краснодарском крае подтопления, вызванные циклоном с обильными ливнями, уже стали причиной гибели двух человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Наиболее пострадавшие районы — Туапсинский и Апшеронский. Сочи фактически отрезан от сухопутных транспортных артерий.
Трасса Джубга — Сочи заблокирована из-за подъема воды и разрушения моста. В Туапсинском районе, на трассе через Шаумяновский перевал, тоже пострадал мост: рухнул один из пролетов. А неподалеку от станции Чилипси на железную дорогу сошел сель, задержаны поезда. В двух местах подтопило автодорогу Туапсе — Майкоп.
Перекрыто движение на двух мостах в Хадыженске. Всего же подтоплено три десятка населенных пунктов. Более 25 тысяч человек без света. Эвакуированных — почти 400, но власти края готовятся к тому, что их будет больше. В ближайшие сутки осадки не прекратятся. В самом центре стихийного бедствия работают корреспонденты "Вестей".
***
Оторваны от большой земли поселки. Мост пытаются восстановить. Но очевидно, что времени на это уйдет много. Главная помеха для строителей — безостановочный ливень, который лишь подпитывает горные потоки. Автомобильная очередь перед переправой растянулась на километр.
Из соседних поселков жители сюда теперь добираются только вплавь. О том, что произошло, рассказывают, с трудом сдерживая эмоции. Остановилось не только автомобильное, но и железнодорожное сообщение. Река Туапсе, мост недалеко от одноименного города пришел в негодность. Так же как и переправа через реку в поселке Макопсе — полотно едва держится на опорах. Вдоль побережья рельсы теперь извиваются как змеи.
Вода выбрасывала на железнодорожное полотно даже катера. 25 составов теперь стоят на всем протяжении от Сочи до Туапсе. Шесть тысяч человек застряли в дороге. В электричках ожидание превратилось в мучение. Спали пассажиры, где придется — кто на креслах, кто на полу. В поездах дальнего следования закончились продукты питания, а туалеты были попросту закрыты. В кассах железнодорожных вокзалов региона люди сейчас массово сдают билеты. Вокзал в Туапсе закрыт: подземный переход к составам затоплен полностью.
После 12-часового ожидания пассажиров просят пересесть из поездов в автобусы. Людей везут до ближайшей действующей станции — в 200 километрах отсюда. На перегоне в Шепси и Магри, вокзалах Краснодара и Сочи пассажирам уже доставили продукты питания.
Большая вода дошла и до приграничного Сочи. Из-за непогоды в аэропорту пришлось временно прекратить работу. Затопленными оказались ключевые транспортные магистрали. Почти полтысячи человек разместили в гостиницах с бесплатным питанием и проживанием. В пострадавших поселках региональные власти начали подворовой обход для определения компенсационных выплат.
В 50 километрах от Туапсе разрушен еще один мост, это федеральная трасса. Другой дороги, ведущей в курортную столицу страны, нет. Продовольствие в Сочи доставить можно только самолетами. Городские власти заявили, что запасов продовольствия и топлива должно хватить до восстановления транспортного сообщения. Но местным автомобилистам этих слов оказалось мало. На курорте сейчас — гигантские очереди на всех без исключения бензоколонках. Дождь будет идти еще двое суток.
***
На одной из центральных улиц Хадыженска дома превратились ловушки. Первые этажи наполовину затоплены — люди оказались в водном плену. Главными средствами передвижения и спасения стали лодки и катамараны. Подтоплены больше 700 домов.
Мост над рекой Пшиш, которая делит город на две части, весь день был закрыт. Власти города опасались обрушения в любую минуту. Запретили даже проход пешеходов. Наша съемочная группа тоже на протяжении нескольких часов не могла выбраться из этой части города. Люди фактически оказались отрезанными друг от друга.
Сейчас движение по мосту открыто, половинки города воссоединились. Уровень воды в реке начал падать. Но режим чрезвычайной ситуации пока не отменен.
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