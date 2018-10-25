Бомба для демократов: противники Трампа перед выборами идут ва-банк
В США нашли еще три посылки с бомбами. Они предназначались для актера Роберта Де Ниро и бывшего вице-президента Джо Байдена. Таким образом, за последние сутки в стране обнаружили уже 10 писем со взрывчаткой. Адресатами были известные политики-демократы. Из-за еще одного подозрительного конверта в Вашингтоне час назад эвакуировали сотрудников Конгресса. В Нью-Йорке прошла пресс-конференция полиции и ФБР. Объявлено, что посылки отправлял один и тот же человек. Но личность его пока не установлена. Что было написано на конвертах?
Желтый конверт из манильской бумаги – она же упаковочная, шесть марок со звездно-полосатым флагом. В качестве отправителя указана одна и та же 52-летняя Дебби Вассерман-Шульц — конгрессмен от демократов. Примерно так неприметно и обыденно выглядят посылки с самодельными бомбами. Накануне в ФБР не исключали, что послали еще не все и, похоже, не ошибались.
За минувшую ночь еще три самодельные бомбы едва не добрались до адресатов. В штате Делавер перехватили сразу две, отправленные бывшему вице-президенту Джо Байдену. Чуть раньше взрывоопасный конверт обнаружили в нью-йоркском офисе продюсерской фирмы TriBeCa Productions Роберта Де Ниро. Просветив, внутри также увидели бомбу.
Как и остальные получатели рассылки, Де Ниро известен ярой критикой Дональда Трампа. Материл президента США даже во время вручения премии Tony.
Причастных в отправке взрывных устройств ФБР пока не называет, зато портрет самих бомб достаточно четкий. Это хоть и примитивные — обрезок трубы, самодельная взрывчатка, часовой механизм, — но вполне функциональные адские машины. На той, что прислали в нью-йоркскую студию CNN нашли джихадисткую символику. Предназначалась она для бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана. Бреннан грешит на Трампа.
"Большая часть его риторики действительно контрпродуктивна. Она антиамериканская. Это то, что президенту не следует делать", — подчеркивает экс-директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан.
Карта и полный список получателей корреспонденции от неизвестного злоумышленника выглядят так, что ни одного сторонника или просто нейтрально относящегося к нынешнему главе Белого дома в списке получателей нет.
Дональд Трамп обещает тщательное расследование, но призывает американских либералов взглянуть и на самих себя. Атмосфера ненависти, сгустившаяся за две недели до выборов, их рук дело.
"Средства массовой информации тоже несут ответственность за гражданский диалог. И должны прекратить бесконечную вражду и свои постоянные негативные, а зачастую ложные нападки", — призвал президент США Дональд Трамп.
Этих слов от Трампа ждали словно отмашки. Сын миллиардера Джорджа Сороса, на адрес его отца взрывное устройство пришло первым, уже назначает виновных. Дескать, Сорос-старший давно сталкивается с антисемитизмом, а причина — опять же Трамп.
"Раньше на отца изливали желчь в основном экстремисты, расисты и националисты, которые хотят подорвать самые основы демократии. Но с началом президентской кампании Трампа все стало гораздо хуже", — заявил New York Times младший Сорос – Александр.
На защиту президента к журналистам отправилась его пресс-секретарь. На Сару Сандерс буквально набрасывались.
"Президент не имеет абсолютно никакого отношения к отправке этих подозрительных посылок", — авторитетно заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
И ведь нельзя сказать, что чего-то подобного в США не ждали. Издатель сайта Info Wars журналист Алекс Джонс, которого в Америке давно записали в отъявленные конспирологи, еще летом предупреждал, что оппоненты Трампа накануне выборов в Конгресс могут пойти ва-банк. Упоминал Джонс и потенциальные операции под чужим флагом.
"Демократы и глобалисты готовы сжечь все дотла. Они готовы сжечь фондовый рынок, они уже начали разрушать экономику. Они готовы совершать реальные нападения, чтобы на волне злости и возмущения украсть победу на выборах в Конгресс. Они уже придумали легенду для этого", — заявляет журналист Алекс Джонс.
Биржевые индексы, кстати, действительно падают. Nasdaq накануне потерял 4,5 процента, S&P 500 — 3, Dow Jones — 2,5. А ведь ростом этих показателей, продолжавшимся несколько месяцев, Дональд Трамп тоже гордился как одним из своих экономических успехов.
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